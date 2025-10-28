“ジャズドラマーの巨匠”ジャック・ディジョネットさん死去 マイルス・デイヴィス、ビル・エヴァンスらと活動
“ジャズドラマーの巨匠”として知られるジャック・ディジョネットさんが死去した。享年83歳。ディジョネットさんの公式SNSを通じて発表された。
【写真】“ジャズドラマーの巨匠”ジャック・ディジョネットさんの写真と追悼文
1942年に米シカゴで生まれたディジョネットさんは、1960年代から本格的に音楽キャリアをスタート。マイルス・デイヴィス、ビル・エヴァンス、キース・ジャレットら伝説的ミュージシャンと数多く共演し、その名をジャズ史に刻んだ。
公式SNSでは、ディジョネットさんがニューヨーク州キングストンの病院で、妻や家族、親しい友人に見守られながら息を引き取ったことが報告され、「ジャックはNEAジャズ・マスターでした。彼のレガシーは永遠に語り継がれるでしょう」と追悼されている。
近年はエスペランサ・スポルディングら若手ミュージシャンとも積極的に共演し、モダンジャズの可能性を広げる活動を続けていた。
