君島十和子、憂樹と親子共演 “母から娘へ受け継ぎたいもの”紹介
10月31日発売のファッション誌「eclat」12月号（集英社）に、美容家の君島十和子・憂樹親子が登場を果たす。
【写真】「美男美女すぎ」「笑顔がステキ〜」夫＆長女・次女との“顔出し”家族4ショット披露の君島十和子
「母から娘へ受け継ぐ、エクラ的洗練名品」特集に登場する2人は、クラスプ（ジュエリーの留め金具）のつなぎ方で1本にも2本にもなるMIKIMOTOのパールネックレスや、母となる自分へ選んだカルティエのブレスレットなど、母から娘へと受け継ぎたい、世界にたったひとつのエターナルなピースを紹介する。
表紙は、井川遥が飾り、モデルの中林美和、kanon親子らも登場している。
【写真】「美男美女すぎ」「笑顔がステキ〜」夫＆長女・次女との“顔出し”家族4ショット披露の君島十和子
「母から娘へ受け継ぐ、エクラ的洗練名品」特集に登場する2人は、クラスプ（ジュエリーの留め金具）のつなぎ方で1本にも2本にもなるMIKIMOTOのパールネックレスや、母となる自分へ選んだカルティエのブレスレットなど、母から娘へと受け継ぎたい、世界にたったひとつのエターナルなピースを紹介する。
表紙は、井川遥が飾り、モデルの中林美和、kanon親子らも登場している。