　ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が27日、自身のXを更新。ブラックスーツにメガネをかけたレッドカーペットオフショットを公開した。

【写真】「めっちゃかっこいい」細めのシルバーめがね姿を披露した岩田剛典

　27日、東京ミッドタウン日比谷で行われた『第38回東京国際映画祭（TIFF）』のレッドカーペットに登場した岩田は「人生初のレッドカーペットでした!!」とつづり、自撮りをする姿やスーツのジャケットになにかを入れている姿など舞台裏の様子をアップ。

　ブラックスーツにハイトーンヘアがきらめく装いで、楽屋らしき部屋で鏡越しに自撮りや、クールにポージングを決めたショット、めがねを少しずらしたカメラ目線ショットなど、ファン歓喜のオフショットをふんだんに披露している。

　レッドカーペットの裏側を大量公開に、ファンからは「がんちゃんかっこよすぎ!!」「最高」「似合いすぎ」「ビジュ爆発してるーー」「ちょまって二度見したえめっちゃかっこいい岩田さん」「限界突破な美しさ」などのコメントが集まっていた。