女優の秋野暢子（68）が28日、東京・西武渋谷店で開催中の絵画展「秋野暢子と希望の輪展」を訪れ、取材に応じた。

22年にステージ3の食道がんを発症し、化学放射線療法で治療に努め、23年4月に寛解。医療従事者をはじめ、支えてもらった周囲の人々に「何か恩返しできないかと思った」ことをきっかけに、23年に第1回目の個展を開いた。前回に引き続き、収益の一部はがん研究のために寄付される。

がんと診断されるまでに「半年かかった」と打ち明けた秋野。のどに違和感を覚えながらも「血液検査しても耳鼻科行っても、何をしても原因が分からなかった。分からないままのどが詰まっていくっていう…そっちの方が怖かった」と振り返り、診断された際は「ちょっとほっとした。原因が分かって、これで治療ができると思った」と語った。

3年連続の開催となった今回は、ガラス作品を含め、約50点の新作を制作。自宅の寝室をアトリエにし、半年間制作に打ち込んだといい「ずっとうちにこもって、絵ばっかり描いて。週1回ガラス工房行って。ろくに仕事してないです」と笑顔を見せた。

プライベートでは、昨年9月に初孫となる女児が誕生。現在は3世代で暮らしており「可愛いです」とうれしそうに話した。