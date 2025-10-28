4児の母でタレントの平愛梨（40）が、子どもたちと過ごす休日の様子を公開。兄弟ショットが“そっくり”と話題になっている。

【映像】4兄弟ショット&それぞれの好みに合わせた朝食

2017年にサッカー日本代表の長友佑都選手と結婚し、7歳、6歳、4歳、2歳の男の子を育てている平。これまでInstagramで、子どもたちの好みに合わせて違うメニューで用意した朝食や、自宅で円陣を組み長友選手を応援する姿など、日常の様子を度々発信してきた。

慌ただしい休日の4兄弟ショットに反響

2025年10月27日の更新では、子どもたちと過ごす休日について明かしている。「雨の日の日曜日。お休みの日はどうして起きるの早いのでしょうか？2歳赤ちゃん、6時35分起床！もう少し寝たい私は『まだ寝るよ』とむりやり足と腕で見守るようにガシッと包み込む、スッと再び寝てくれた。しかし、わずか30分後、今度は三男のbebeくんに起こされてしまいました」と、子育ての日常をつづっている。

「みんな起きて朝食タイムしてPAPA送り出して自由時間‼︎ きょうの分の宿題できた人からiPadオッケーにするとみんな進んで勉強する。雨の日は何をして遊ぶんだっけと私もボーッと考えていたらべベック（次男）が『美味しいドリンク飲みたい』って言うので、こんなワチャワチャにぎやかカオス達を急でも受け入れてくれるカフェにレッツラゴーしてみた」とコメントし、並んで座る4兄弟ショットも披露している。

この投稿には「みんな、そっくりで可愛いなぁ」「みなさん大きくなられましたね！みんなママに似て可愛らしい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）