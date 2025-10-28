◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。同点で迎えた9回1死走者なしの第5打席は申告敬遠で勝負を避けられた。

5―5の9回、先頭・パヘスが二飛に打ち取られると、ネクストバッターズサークルにいた大谷が打席に向かったが、即座にブルージェイズベンチが申告敬遠を選択。走者なしにも関わらず勝負を避けられ、本拠ファンからは大ブーイングが沸き起こった。

続くベッツの打席で初球から果敢にスタートを切り、二盗を試みたもののスライディングした足が二塁ベースから離れ、タッチアウト。ドジャース側のチャレンジでも判定は覆らずチャンスをつぶしてしまった。これにはベンチのロバーツ監督も手すりを叩いて悔しさをあらわにした。

次打者・ベッツも打ち取られ、試合は5―5のまま延長戦に入った。

初回の第1打席は相手先発のベテラン右腕・シャーザーの2球目、内寄りのカーブを捉え、右翼線にエンタイトル二塁打を放ってチャンスメークした。

3回1死の第2打席はシャーザーの内角高めの直球を完璧に捉え、右翼ポール際へ今WS2本目、PS7本目となるソロアーチを放った。PS通算では10本目で松井秀喜と並んで、日本選手最多タイ記録となった。

2―4の5回1死一塁の第3打席はブルージェイズベンチがシャーザーに代え、左腕フルーハティを投入。レギュラーシーズンから3打席連続三振を喫していた“天敵”に徹底したスライダー攻めを受けたが、6球目の内寄りを捉え左中間を破る適時二塁打。1点差に迫るタイムリーに塁上で吠えた。さらに、フリーマンの右前適時打で同点のホームを踏んだ。

4―5と勝ち越された直後の7回の第4打席は相手４番手・ドミンゲスの直球を捉え、左中間スタンドへこの試合2本目となる同点アーチ。スタンドに打球が着弾するとバットを放り投げて大絶叫し何度も拳を握りしめ感情をあらわにした。

この一発で今ポストシーズン8発目とし、20年シーガーと並んで球団タイ記録。また通算では11発で並んでいた松井秀喜を抜いて日本人のPS通算最多本塁打記録を樹立した。

さらに、同一PSで2本塁打以上を3試合記録したのは史上初。1試合4本の長打はワールドシリーズでは1906年ホワイトソックスのフランク・イズベル以来119年ぶりと記録づくしの一発となった。