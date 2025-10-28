俳優の岩城滉一（74）が、“人生の最後まで乗る”という愛車を初公開し、反響を呼んでいる。

【映像】“人生の最後まで乗る”岩城滉一の愛車（複数カット）

大の車・バイク好きとして知られる岩城。これまで自身のYouTubeチャンネルで、ミニクーパーや軽トラック、ハーレーなど、さまざまな愛車を披露してきた。

“人生の最後まで乗る”愛車を初公開

2025年10月25日には、「岩城滉一が人生の最後まで一緒に走るバイクを初公開」と題した動画をアップ。17、8年前に購入したという1973年式・カワサキ「ゼットワン Z1 900」を披露した。

動画内では、カスタムを施した箇所を紹介しつつ、特にお気に入りだというパーツも公開。愛車への思いも語っている。「僕、1951年生まれの滉一なので、51という数字でデザインしてあります。スイッチを入れてライトを付けると、（メーター部分に）51って透かしが見える。夜走ってると、自分の目に入ってくるのがすごくうれしいっていうか、いい感じかな。ものすごく愛着というか、すごくいろんなことを思い出す。僕の宝物だね。」

岩城の動画には、「渋くてかっこいい」「深みのある仕上がりのゼットワンZ1ですね」「日本一カワサキZの似合う男ですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）