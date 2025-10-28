Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の千賀健永（３４）が２８日、都内で「Ｔｏｋｙｏ Ｂｅａｕｔｙ Ｗｅｅｋ ２０２５」メディア向けプロジェクト発表会に出席した。

「Ｔｏｋｙｏ Ｂｅａｕｔｙ Ｗｅｅｋ」スペシャルパートナーの千賀は、美容について熱くトーク。「母が美容関係のお仕事をしていて、子供の頃からスキンケアへの意識がすごく高かったです」といい、「（小学生の時に）部活をやっていたんですけど、冬にやると膝が真っ白になるじゃないですか。それを母が『化粧水を塗らなきゃ駄目よ』と言って、それが日課になった。小学３年生の時です」と明かした。

さらに、「部活って学校でやるじゃないですか、（膝が）白くなったらすぐ塗りたい気持ちになって、ランドセルの横にみんな水筒を入れてるんですけど、僕は化粧水をいれてました」とまさかのエピソードを披露。「（化粧水が）ちょっと飛び出て『ヒアルロン酸』と書いてあった。友達にも塗ってあげたりしていましたよ」と笑わせた。

美意識は高く、小学４〜５年頃には「『そもそもどこに塗るものなんだろう』と、顔に塗るんだと、じょじょに理解して顔に塗るようになった」という。「変わった小学生でしたし、ちょっと変な目で見られたこともありますね」と笑いつつ、「そういう母の元で育ったことが今の僕をつくりあげていると思う。母に感謝ですね」とうなずいていた。