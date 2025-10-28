演歌歌手の藤あや子（64）が、17歳の孫・あっちゃんと10年ぶりに花火大会を満喫したことを明かした。

【映像】“豪邸”と話題の自宅や10年ぶりの花火大会の様子

これまでもブログで、ゴルフ場でのあっちゃんとの2ショットや、結婚8周年をお祝いした際の24歳年下の夫と乾杯する様子など、日常について発信してきた藤。2025年10月20日には、植物に囲まれた庭やリビングでくつろぐ飼い猫といった自宅の様子を披露し、「豪邸ですね 素晴らしいな〜」「気持ち良さそうですね」などの反響を呼んでいた。

17歳の孫と10年ぶりに花火大会へ

27日には「10年振りの観覧」というタイトルでブログを更新し、孫と花火大会に行ったことを報告。「やいづ焼津の花火大会に行ってきました。10年ぶりの生花火に大興奮でした。近頃の花火の鮮やかな色に感動しました。写真と動画はあっちゃんが担当してくれましたが、きれいに撮れて最高！ステキな想い出づくりになりました」と振り返っている。

この投稿には「本当に最高の花火大会で良かったですね」「花火綺麗ですねぇ。」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）