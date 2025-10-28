機内での事件を受け、当該の便は予定を変更してボストンのローガン国際空港に向かった/Bill Sikes/AP via CNN Newsource

（ＣＮＮ）米シカゴ発ドイツ行きの航空機内で、２８歳の男がフォークを１０代の少年２人の体に突き刺し、乗務員を平手打ちしようとする事件が発生した。このため同便は目的地の変更を余儀なくされた。当局が明らかにした。

事件が起きたのは２５日。航空業界は現在、米政府の閉鎖による大幅な遅延と人員不足など、ただでさえ緊迫した状況下にある。

マサチューセッツ州連邦検事局の報道発表によると、プラニート・クマール・ウシリパリ被告は、機内での危険な武器を用いた傷害を意図する暴行の罪で起訴されている。ウシリパリ被告は「後日」ボストンの連邦裁判所に出廷する予定だという。

報道発表によると、ウシリパリ被告は２５日、独フランクフルト行きのルフトハンザ航空便内で、同じ金属製のフォークで１７歳の少年２人の肩付近と後頭部を刺した容疑で起訴された。

ウシリパリ被告はインド国籍で、以前は学生ビザで米国に滞在していた。当局によると聖書研究の修士課程に在籍していたが、現在は米国での合法的な滞在資格を持っていない。

ＣＮＮは、被告に弁護士が付いているのかどうか確認中。

事件当時、最初の被害者は食事を終えて中央の席で眠っていた。目を覚ますとウシリパリ被告がそばに立ち、右手で被害者の左鎖骨を殴ったとされる。

ウシリパリ被告は、最初の被害者の右側に座っていた２人目の被害者にも飛びかかり、体を刺したという。

乗務員がウシリパリ被告を制圧しようとすると、「被告は指で銃の形を作り、それを口にくわえ、想像上の引き金を引いた」。当局が報道向け発表で明らかにした。

発表によるとウシリパリ被告はその後、女性に向かって平手打ちをし、さらに客室乗務員にも平手打ちしようとしたという。

同便は予定を変更してボストン・ローガン国際空港に向かった。ウシリパリ被告は拘束された。

この罪状には最長で禁錮１０年、最高で２５万ドル（約３８００万円）の罰金が科せられる可能性がある。