◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、１勝１敗で迎えたワールドシリーズ第３戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２本塁打を放った。ポストシーズンでは３度目の１試合複数本塁打となった。３回の２打席目にシャーザーからソロを放つと、７回の４打席目にもドミンゲスから同点のソロを放った。１試合４長打はワールドシリーズ２人目の快挙となった。

初回先頭の１打席目に右翼線へ二塁打を放つと、ドジャースは２回にＴ・ヘルナンデスのソロで１点を先取。１―０と１点をリードした３回１死走者なしの２打席目に１ボール、２ストライクから通算２２１勝のレジェンド右腕・シャーザーの６球目の内角９５・１マイル（約１５３・０キロ）の直球を振り抜くと、打球速度１０１・５マイル（約１６３・３キロ）、打球角度３２度で右翼のブルージェイズブルペンへ飛び込んでいった。飛距離は３８９フィート（約１１９メートル）。打球の行方を確認すると、２試合ぶりの本塁打に、気持ちよさそうにバットを放り投げた。

さらに勢いに乗ってもう一発を放った。１点を追う７回１死走者なしの２打席目。４番手右腕・ドミンゲスの直球を捉えると、左中間席に運ぶこの日２発目のアーチ。興奮気味の大谷は何度も吠えながらダイヤモンドを１周した。

２発目のボールを拾ったのはデビッド・アギュラーさん。４５年来のドジャースファンで「何度も試合を見にきているが、自分がホームランボールをとったのは初めて。大谷はメジャーリーグ最高の選手だ。大谷が同点本塁打を打ったから、きっとマジカルなことが起きるはず！勝とう！」と大興奮だった。