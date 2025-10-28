◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２７日（日本時間２８日）、１勝１敗で迎えたワールドシリーズ第３戦の本拠地・ブルージェイズ戦で、８回途中から６番手としてマウンドに上がり、回またぎの９回も無失点に抑えた。佐々木は１回２／３を投げて１安打２四球無失点。延長１０回からはシーハンがマウンドに上がった。

佐々木は同点の８回にワールドシリーズ初登板を果たした。１死一、二塁のピンチでマウンドに上がると、フランスを２球で三ゴロに打ち取って２死二、三塁。ルーカスは５球目を投ゴロに打ち取り、一塁ベースに走って下からトスするように投げ、やや低くなったが、一塁フリーマンが確実に捕球。佐々木も安堵（あんど）の笑み。魂の７球で完璧な火消しを見せた。

９回は先頭のゲレロを直球でつまらせて右飛。続くカイナーファレファは四球で歩かせると、５番バーショは痛烈な一塁への安打となったが、二塁エドマンの好送球で三塁で刺殺。カークは四球を許したが、７番ストローを三ゴロに打ち取った。

日本人投手のワールドシリーズ登板は０７年松坂、岡島、１３年上原、田沢（いずれもレッドソックス）、１７年ダルビッシュ、１７、１８年前田、２４、２５年山本（いずれもドジャース）に続いて８人目の快挙となった。救援投手では上原が２セーブ、岡島が３ホールド、前田が１ホールドを記録している。

今季ドジャースに加入した朗希は、開幕ローテ入りを果たしたが、右肘インピンジメント症候群で５月に離脱。マイナーで実戦復帰したのは８月だった。その後もなかなか状態が上がらず、救援陣が不安定なチーム事情もあって「中継ぎ自体、そのプロ入ってやったことなかったので、まずそこで自分のパフォーマンスが出せるかどうかの不安もあった」といいながら、「ここで経験することが来年の１歩に繋がるのかな」と、９月途中にリリーフへ転向。メジャーでは２試合にリリーフ登板しただけで、ポストシーズンに突入した。

ポストシーズンでは周囲の期待を上回る投球で、ブルペン陣の救世主となった。フィリーズとの地区シリーズでは第１、２戦目に２試合連続でセーブをマーク。突破のかかった第４戦では８回から登板して３回３６球で無安打無失点のパーフェクトに抑えてチームのサヨナラ勝ちにつなげた。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでは、第１戦で１点を失って降板したが、第３戦で２点差を締めくくってセーブを挙げ、初の２日連続登板となった第４戦でも４点差を守って試合を締めくくり、リーグ優勝を決めた。

ワールドシリーズでは第１戦は試合中盤から大量リードを許して４―１１で完敗し、第２戦は山本が９回１失点で完投したことから登板がなかった朗希。第２戦の終了後には球団公式カメラマンのインスタグラムで、山本に対して額を地面につける最敬礼していた写真も公開されていた。

ナ・リーグ優勝決定シリーズまでのポストシーズンでは７試合に登板し、３セーブ、１ホールド。８イニングを投げて６三振を奪い、防御率は１・１３をマークしていた。「プレッシャーもありますし、打線も点取ってくれてるので、しっかり勝って終わらせなきゃいけないなという、責任は感じます」と話していた朗希。チームからの期待感が高まり続ける中で、ワールドシリーズ初のマウンドに上がった。