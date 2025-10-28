女優の秋野暢子が２８日、東京・渋谷区の西武渋谷店で行われている「〜色彩の希望３〜秋野暢子と希望の輪展」（１１月３日まで）取材会を行った。

２０２２年にステージ３の頸（けい）部食道がんの重複がんが判明。化学治療などを経て、寛解後の２３年から個展を開催。展示した絵は販売し、売り上げの一部をがん治療に携わる医療従事者やがん研究の機関に寄付している。

今回からは、自身の作品だけでなく「同じ病を克服して現役で活動していらっしゃる先輩、友人が個展に賛同してくれて」と自身と同じがんの闘病経験を持つ仲間の作品も展示。青木さやかの書、清水国明の絵などがあり「今回のために描き下ろして出品してくださってありがたい。来てくださる方々の希望になるし、私のこの活動を広げていくための大きな力を頂戴した」と感謝した。

現在は３か月に１回の内視鏡検査、半年に１回のＣＴ検査。発病から５年後の完治を目指して日々生活している。「ろくに仕事をしないで、こればっかりやっていた」とジョークを交えながら、創作活動に没頭していたという秋野。「自宅の寝室がアトリエ。ベッドを（部屋の）隅っこの方にして、画材でいっぱい。（絵を）描けば描くほど絵が溜まっていくので、絵の中に埋もれる半年でした」と振り返った。

今後も「絵の勉強をして描いていこう。新たな知り合いにも声をかけて、参加してもらいたい」と個展の継続を目指す。「（絵は）芝居に似ているところがある。（芝居は）何もないところに台本があって作っていく。（絵は）何もないキャンバスに一筆一筆で色をつけていく。芝居も絵も完成形はなく、自分との駆け引き」と説明。一方で「お話をいただけたら、ありがたいな」と女優業の本格復帰にも意欲を見せた。

２０２５年もあと２か月となった。４月には入院することもあったが、１歳になった孫の成長、創作活動を通じて「命がつながっていくと実感できたり、個展に向けて絵を描きながら自分の活力に満ちていく感じもあった」と回想。プライベートも充実しており「大好きな旅行も行けたし楽しい１年を過ごさせていただいた」と笑みを浮かべていた。