【政界】自民党の高市早苗新総裁が始動 問われる課題解決へのリーダーシップ
国の舵取りをどう進めるか─。前経済安全保障担当相の高市早苗が第29代自民党総裁に選出された。高市は前総務会長の鈴木俊一を幹事長に起用するなど新執行部を発足させ、「今の暮らしや未来への不安を希望と夢に変えていく」と強調した。だが、公明党が連立を離脱。「少数与党」「多党化」が加速する中で、いかに物価高対策や外交力強化を図るのか。高市の手腕が問われている。
四半世紀の関係に終止符
「私は今回、自民党の景色を少し変えることができるんじゃないか」─。10月4日午後の自民党本部。新総裁に選出された高市は記者会見で、そう語った。高市は「小泉進次郎・農林水産相が有利」との下馬評を覆しての総裁選勝利だった。
そして、高市は7日、副総裁・麻生太郎▽幹事長・鈴木俊一▽総務会長・有村治子▽政調会長・小林鷹之▽国対委員長・梶山弘志─らによる新執行部体制をスタートさせた。
だが、公明党代表の斉藤鉄夫は10日、高市と会談し、連立政権を離脱することを伝えた。1999年に連立を組んでから、野党時代を含めて26年を経た自公両党の協力関係は終わることになった。
これに先立ち、斉藤は4日に高市と会談した際、「政治とカネの問題」「歴史認識と靖国神社参拝」「外国人との共生」の3点について懸念を払拭するよう要求していた。連立拡大についても、日本維新の会が掲げる「副首都構想」についても大きな疑問があると伝えた。
いきなり公明党が注文をつけることは異例だが、その後の協議で、靖国神社参拝と外国人政策では一定の歩み寄りがみられた。しかし、政治とカネの問題については、なかなか折り合えなかった。
10日の会談では、斉藤が企業・団体献金を受け取れる「受け皿」を政党の本部と都道府県単位の組織に限定するなどした規制強化を示し、賛否を求めた。これに対し、高市は「この場で総裁と幹事長だけで判断することはできない」と語り、党内で速やかに協議する方針を伝えた。
このため、斉藤は自公連立について「いったん白紙にして、これまでの関係に区切りをつけたい」と、連立離脱を表明。臨時国会で首相・石破茂の後任を選ぶ首相指名選挙の対応についても、高市に投票せず、「斉藤鉄夫」と書く方針も伝えた。
高市は「私が総裁だから離脱するのか」と尋ねたものの、返ってきた答えは「誰が総裁でも同じだ。自民党は『検討する』というばかりだ」ということだった。
高市は会談後、党本部で「一方的に連立政権からの離脱を伝えられた。我が党としては一つひとつ真摯に対応をしてきた」と指摘。その上で「これまで26年にわたって、野党の時代も含めて協力をし合ってきた関係なので大変残念だ」と語った。
警戒に火に油注ぐ
自民党内では公明党の主張を「額面通り」に受け取る向きは少ない。公明党が「政治とカネ」の問題を巡って毅然とした態度を示したというよりも、そもそも「離脱ありき」の会談だったとの見方がもっぱらだ。
もちろん、公明党には自民党派閥パーティー収入の裏金事件で昨年10月の衆院選と今年7月の参院選で「逆風」にさらされ、大きく議席を失ったことへの不満が鬱積していたのは事実だ。高市が総裁に就任して早々、裏金事件に関与したとして政策秘書（当時）が略式起訴された元政調会長の萩生田光一を幹事長代行に起用したことも影響した。
だが、「政治とカネ」の問題は今回が初めてのことではない。決別するならば、もっと早くても良かったはずだ。今回、元首相・安倍晋三路線の継承を掲げる高市と距離が広がっていることが引き金になったと見る向きが多い。
四半世紀の関係に終止符
「私は今回、自民党の景色を少し変えることができるんじゃないか」─。10月4日午後の自民党本部。新総裁に選出された高市は記者会見で、そう語った。高市は「小泉進次郎・農林水産相が有利」との下馬評を覆しての総裁選勝利だった。
そして、高市は7日、副総裁・麻生太郎▽幹事長・鈴木俊一▽総務会長・有村治子▽政調会長・小林鷹之▽国対委員長・梶山弘志─らによる新執行部体制をスタートさせた。
だが、公明党代表の斉藤鉄夫は10日、高市と会談し、連立政権を離脱することを伝えた。1999年に連立を組んでから、野党時代を含めて26年を経た自公両党の協力関係は終わることになった。
これに先立ち、斉藤は4日に高市と会談した際、「政治とカネの問題」「歴史認識と靖国神社参拝」「外国人との共生」の3点について懸念を払拭するよう要求していた。連立拡大についても、日本維新の会が掲げる「副首都構想」についても大きな疑問があると伝えた。
いきなり公明党が注文をつけることは異例だが、その後の協議で、靖国神社参拝と外国人政策では一定の歩み寄りがみられた。しかし、政治とカネの問題については、なかなか折り合えなかった。
10日の会談では、斉藤が企業・団体献金を受け取れる「受け皿」を政党の本部と都道府県単位の組織に限定するなどした規制強化を示し、賛否を求めた。これに対し、高市は「この場で総裁と幹事長だけで判断することはできない」と語り、党内で速やかに協議する方針を伝えた。
このため、斉藤は自公連立について「いったん白紙にして、これまでの関係に区切りをつけたい」と、連立離脱を表明。臨時国会で首相・石破茂の後任を選ぶ首相指名選挙の対応についても、高市に投票せず、「斉藤鉄夫」と書く方針も伝えた。
高市は「私が総裁だから離脱するのか」と尋ねたものの、返ってきた答えは「誰が総裁でも同じだ。自民党は『検討する』というばかりだ」ということだった。
高市は会談後、党本部で「一方的に連立政権からの離脱を伝えられた。我が党としては一つひとつ真摯に対応をしてきた」と指摘。その上で「これまで26年にわたって、野党の時代も含めて協力をし合ってきた関係なので大変残念だ」と語った。
警戒に火に油注ぐ
自民党内では公明党の主張を「額面通り」に受け取る向きは少ない。公明党が「政治とカネ」の問題を巡って毅然とした態度を示したというよりも、そもそも「離脱ありき」の会談だったとの見方がもっぱらだ。
もちろん、公明党には自民党派閥パーティー収入の裏金事件で昨年10月の衆院選と今年7月の参院選で「逆風」にさらされ、大きく議席を失ったことへの不満が鬱積していたのは事実だ。高市が総裁に就任して早々、裏金事件に関与したとして政策秘書（当時）が略式起訴された元政調会長の萩生田光一を幹事長代行に起用したことも影響した。
だが、「政治とカネ」の問題は今回が初めてのことではない。決別するならば、もっと早くても良かったはずだ。今回、元首相・安倍晋三路線の継承を掲げる高市と距離が広がっていることが引き金になったと見る向きが多い。