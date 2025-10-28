TOMORROW X TOGETHER・BEOMGYU、ハローキティをエスコート ボディガードから王子様の顔に
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUが28日、東京・六本木ヒルズ大屋根プラザで行われた『HELLO KITTY'S PICNIC GARDEN』プレス発表会に登壇し、ハローキティをエスコートした。
【写真】キティもキュン！ボディガードのように登場するBEOMGYU
ブラックのスーツをクールに着こなしたBEOMGYUは、俳優の玉城ティナとともにゲストとして登場。「かっこいいスーツで来ました」と笑顔を見せ、「かっこいいですか!?」と報道陣に呼びかけ笑いを誘った。
イベントでは、ハローキティが登壇する際に、BEOMGYUが舞台袖からエスコートする場面も。黒のスーツも相まって、まるでボディガードのように周囲を警戒しながらハローキティを守るように登場。ハローキティがステージに上がる際には王子様のように手を引いた。
ハローキティとの対面に、BEOMGYUは「キティちゃんにお会いできて本当に夢のようです」と声をはずませ、イベント中は顔を合わせたりハイタッチしたりと終始楽しげな姿を見せていた。
『HELLO KITTY'S PICNIC GARDEN』は、あす29日〜11月14日の期間限定で同所にて開催される。昨年50周年を迎えたハローキティは、次の55周年に向けて世界中をやさしさでつなぐ「Togetherness」をテーマに活動していく。1年目の今年は、トレンドの香り体験を取り入れ、やさしさに包まれながら一緒に過ごす友人や家族、パートナーともっとなかよくなれる、ピクニックライクなひとときを届ける。また、上海でも開催される。
【写真】キティもキュン！ボディガードのように登場するBEOMGYU
ブラックのスーツをクールに着こなしたBEOMGYUは、俳優の玉城ティナとともにゲストとして登場。「かっこいいスーツで来ました」と笑顔を見せ、「かっこいいですか!?」と報道陣に呼びかけ笑いを誘った。
ハローキティとの対面に、BEOMGYUは「キティちゃんにお会いできて本当に夢のようです」と声をはずませ、イベント中は顔を合わせたりハイタッチしたりと終始楽しげな姿を見せていた。
『HELLO KITTY'S PICNIC GARDEN』は、あす29日〜11月14日の期間限定で同所にて開催される。昨年50周年を迎えたハローキティは、次の55周年に向けて世界中をやさしさでつなぐ「Togetherness」をテーマに活動していく。1年目の今年は、トレンドの香り体験を取り入れ、やさしさに包まれながら一緒に過ごす友人や家族、パートナーともっとなかよくなれる、ピクニックライクなひとときを届ける。また、上海でも開催される。