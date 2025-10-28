マルシア、28歳長女との“仲良し”親子2ショットに反響「娘さん､よく似てますね」 元夫は大鶴義丹
歌手・タレントのマルシア（56）が27日、自身のインスタグラムを更新。「#母と娘」のハッシュタグとともに、長女・弥安さんとの親子2ショットを公開した。
【写真】「娘さん､よく似てますね」マルシアと28歳長女の親子2ショット
投稿では「マルシアの真夜中の囁き 娘と過ごすなんでもない時間ほどこんなにも胸をあたためてくれるものはない 気づけばもう28歳 小さな手を握っていた日々が今は女友達のように語り合う夜へ」とうれしそうにつづり、ファミレスらしき場所で並んで話す姿をとらえた2ショットをアップ。
写真からは良好な母子関係をうかがい知ることができる。マルシアは続けて「心から感謝している ありがとう娘よ」と思いを記し、「#familytime」「#大切な時間」などのハッシュタグも添えた。
コメント欄には「娘さん､よく似てますね」などの声が寄せられている。
弥安さんは、元夫・大鶴義丹（57）との間に生まれた1人娘。弥安さんは2022年に結婚、23年8月に第1子を出産し、マルシアは“おばあちゃん”になった。
