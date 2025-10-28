◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦にリリーフ登板。1回2/3を1安打無失点と好リリーフ見せた。WS初登板で、メジャー1年目でのWS登板は、日本投手としては07年の松坂大輔と岡島秀樹（レッドソックス）、昨年の山本由伸（ドジャース）に次ぐ4人目となった。

WS初登板はしびれる場面だった。大谷の本塁打で5―5と同点に追いついた直後の8回。この回から登板した5番手のドライヤーが1死からの連打で一、二塁のピンチを招くと、ロバーツ監督がベンチから出る。場内に「佐々木朗希」の名がコールされると観衆から大声援が沸き起こった。

最初の打者・フランスは内角への97.5マイル（約156.9キロ）の直球で三ゴロ、2死二、三塁と局面を進めたが、続くルークスにはスプリットを連投。5球、スプリットを続け、最後は投ゴロに打ち取った。高いバウンドとなったが、長い右手を伸ばしてキャッチ。一塁まで走り、一塁手のフリーマンへのトスはワンバウンド気味に。危ないプレーに苦笑いだったが、ピンチをしのぐと場内から発生した割れんばかりの「ロウキコール」に包まれた。

ピンチでブルージェイズ打線を封じた佐々木は、9回も続けてマウンドへ。先頭打者のゲレロに対しては真っ向勝負を挑んだ。カウント1―1から98.1マイル（約157.8キロ）直球で力ない右飛。続くカイナーファレファには四球を与え、5番・バーショの打球は一塁手のグラブをはじく安打となったが、素早くバックアップした二塁手・エドマンが三塁へ好送球。一走・カイナーファレファをアウトにしてピンチを脱した。佐々木は右手を掲げ、笑顔でエドマンのプレーを称えた。

2死一塁からこの日、本塁打を放っているカークに四球を与え、なおもピンチは続いたが、ストローを98.2マイル（約158.0キロ）直球で三ゴロに仕留め、この回も無失点で終えた。2四球を出しながら、要所は確実に締めた。大きく息を吐き、充実と安堵（あんど）の表情でベンチへと引き揚げていった。

ポストシーズンはこの試合まで7試合に登板し、3セーブ1ホールドで防御率1.13と安定感を示す。WS開幕前日の会見では「（先発の）素晴らしい投球が続いているので、プレッシャーもある。打線も点を取ってくれているので、しっかり勝って終わらせないといけないという責任はある」と守護神としての責任感を口にしていた。