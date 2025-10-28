º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Çº£°æÃ£Ìé¡¢Â¼¾å½¡Î´¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î3Áª¼ê¤¬ÃíÌÜ³ô¤Ë¡¡·ÀÌóÍ½ÁÛ¶â³Û¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ616²¯±ß
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬27Æü¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥È¥Ã¥×FA¥é¥ó¥¥ó¥°50¡×¡Ö·ÀÌóÍ½ÁÛ¡×¡ÖºÇÅ¬¥Á¡¼¥à¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÏÆüËÜ¤«¤é¥È¥Ã¥×50¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿Áª¼ê¤¬3¿Í¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£9°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡£ºÇÅ¬¥Á¡¼¥à¸õÊä¤Ï¥á¥Ã¥Ä¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢·ÀÌóÍ½ÁÛ¤Ï7Ç¯1²¯5400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó235²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12°Ì¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡£ºÇÅ¬¥Á¡¼¥à¸õÊä¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢·ÀÌóÍ½ÁÛ6Ç¯1²¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó244²¯±ß¡Ë¤À¡£
¡¡18°Ì¤Ïµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿°ìÎÝ¼ê¤ÇºÇÅ¬¥Á¡¼¥à¸õÊä¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ç¡¢·ÀÌóÍ½ÁÛ¤Ï4Ç¯9000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó137²¯±ß¡Ë¡£3¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ·ÀÌó¶â³Û¤Ï616²¯±ß¤Ë¾å¤ë¡£