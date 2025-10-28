今回は、不倫相手を妊娠させた男性が、自分の母親に「妻との離婚と不倫相手との再婚」を報告した結果、予想外の発言をされたエピソードを紹介します。

母親に怒られるかと思っていたけど…

「高校の同窓会で元カノに再会したことがきっかけで、元カノと不倫関係に。そんなある日、元カノからまさかの妊娠を告げられ、妻と離婚し元カノと再婚することに決めました。

そして、そのことを俺の母親に報告したんですが、怒られるかと思いきや『これでやっと孫を抱けるわ』『〇さん（妻）は不妊だったから離婚してよかったわね』『不倫でも何でも子供ができればいいわ』『まぁ夫婦の事情は夫婦にしかわからないこともあるし』と言われ、不倫を肯定されたようでびっくりしましたね。母親にとっては離婚したことや不倫したことはどうでもよくて、孫がとにかく欲しかったみたいです」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ にしても、妊娠しないのを妻のせいだと決めつけるのはどうかと思いますがね。この男性も男性ですが、母親も母親ですね……。不倫は、誰かの心を深く傷つける行為であり、どんな理由があっても許されるものではありません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。