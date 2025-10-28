アイバーソンとGUESS JEANSの限定コラボTシャツ発売「GUESSには特別な思いがある」

10月28日、デニムブランド「GUESS JEANS」は、バスケットボール界のレジェンドとして知られるアレン・アイバーソンとのカプセルコレクションを発表した。

NBA屈指のレジェンドの才能と情熱、そして90年代のストリートスタイルへの敬意が込められている今回のコレクションでは、1993年に『Sports Illustrated（スポーツ・イラストレイテッド）』誌で披露した伝説的なフォトシュートに着想を得て、5種類の限定Tシャツを展開。当時18歳だったアイバーソンが着用していたGUESSのTシャツ姿をフィーチャーし、若き日の情熱と可能性を切り取ったポートレートがデザインされている。

4度の得点王にも輝いたスターは「当時、みんなGUESSを着たがっていたんだ。高校時代は一番クールなブランドだったけど、その頃の自分には買えなかった。ある時、良い成績を取ったご褒美に父がGUESSをプレゼントしてくれてね。それ以来、GUESSには特別な思いがあるんだ。着ると自分にしかない“スワッグ（クールさ）”を感じられた。ただ、自分が着たい服を買えるようになりたかっただけ。NBAに入ってから、ようやく好きなだけGUESSを買えるようになった。それが俺のスタイルなんだ」と感慨をにじませた。

また、GUESS JEANSクリエイティブ・ディレクターのニコライ・マルシアーノも「アイバーソンは、スポーツ・ファッション・アイデンティティの境界を超えた世代の象徴です。彼のエネルギー、困難に打ち勝つ精神力、そしてオーセンティシティ（真正性）は、今日のGUESS JEANSが掲げる“恐れない自己表現”そのものです」と両者の親和性を示した。

今回のコレクションは、GUESS JEANS直営店舗および公式オンラインストアならびに一部取扱店舗にて、10月31日より順次販売開始予定。各Tシャツの価格は税込み7590円となっている。

【画像】GUESSとコラボしたアイバーソンの限定Tシャツ5種