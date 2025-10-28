【拡大画像へ】

小学館は、「マンガ大賞2025」を受賞した売野磯子氏のマンガ「ありす、宇宙までも」の最新5巻を10月30日に発売する。価格は770円。

発売を記念して、全国のフェア参加書店にて「ありす、宇宙までも」のコミックスを1冊購入するごとに、作中の明言を使用した「名言しおり」がもらえる書店フェアを10月29日より順次開催する。

□フェア参加書店

「名言しおり」は全5種類。主人公・ありすが自身の「深い感情」をはじめて言語化できた時に発した「この先も、きっとあたしは変わる。」や、孤高の天才・犬星がありすのサポートをかってでる際に言った「俺が君を賢くする。」など、作中の名言を使用してデザインされている。今回のフェアでしか手に入らない限定アイテムなので、ぜひこの機会に書店に足を運んでみてはどうだろうか。

【「ありす、宇宙までも」5巻の書影】【名言しおり】

※しおりは1冊購入につき1枚もらえます。

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※配布方法については、購入前に書店店頭でご確認ください。