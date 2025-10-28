ダーク・ノビツキー、レイカーズで新シーズンを迎えた“後輩”ドンチッチに大胆予告

10月28日（現地時間27日、日付は以下同）、八村塁の所属するロサンゼルス・レイカーズは、本拠地クリプトドットコム・アリーナでポートランド・トレイルブレイザーズを迎え撃つ。25日のミネソタ・ティンバーウルブズ戦と27日のサクラメント・キングス戦に勝利しているレイカーズは、3連勝して勢いに乗りたいところだ。

レイカーズの大黒柱であるレブロン・ジェームズは、坐骨神経痛により自身のキャリアで初めて開幕戦を欠場し、11月まで戦線離脱が見込まれている。“キング”不在の中で新シーズンのスタートを支えたのは、昨シーズンの中盤から加入したルカ・ドンチッチであった。

レイカーズの一員として初めてフルシーズンを戦うこととなるドンチッチは、開幕2試合で周囲から寄せられている期待に応える活躍を見せた。22日に行われたゴールデンステイト・ウォリアーズとの開幕戦で、ドンチッチは43得点12リバウンド9アシストという圧巻のスタッツを残している。試合はウォリアーズに敗れたものの、ドンチッチがMVP級の活躍を見せるシーズンになるとファンに期待させるには十分な内容となっただろう。

続くウルブズ戦では49得点11リバウンド8アシストをマークし、開幕戦に続きトリプルダブル目前のパフォーマンスを見せた。昨シーズンのプレーオフで敗れた相手であり、リーグ屈指の守備を誇るウルブスを攻略したドンチッチは、チームにシーズン初勝利をもたらした。

今シーズンから試合中継を行っている『NBA on Prime』でアナリストを務めるダーク・ノビツキー（元ダラス・マーベリックス）は、ドンチッチの活躍について次のようにコメントした。

「最初の2試合における彼の活躍は、本当に信じられない。ここで断言してもいいかな。彼は今シーズン、リーグの得点王になる。得点でリーグ1位になるさ。どう思う？」

まだ開幕1週間にも関わらず、大胆にも今シーズンの得点王を予想したノビツキー。マブスで共に戦った“後輩”ドンチッチに対し、ロサンゼルスで迎える新シーズンに向けて“得点王予告”という意外な形でエールを送ったようだ。

もっとも、今シーズンは開幕早々から高得点を記録する選手が続出している。昨シーズンのMVPであるシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）は23日のインディアナ・ペイサーズ戦で55得点を挙げ、アーロン・ゴードン（デンバー・ナゲッツ）も同日に行われたウォリアーズ戦で50得点を記録した。また、ドンチッチが負傷欠場となった27日のキングス戦では、チームメートのオースティン・リーブス（レイカーズ）が51得点をマークしている。

ドンチッチは現在、左手指の捻挫および左脚下部の打撲により、少なくとも1週間の離脱が見込まれている。復帰後、ノビツキーの“予告”に応えるシーズンにすることができるか。ドンチッチとレイカーズの新シーズンに注目が集まる。