　横浜FCスタジアムMCの三田萌日香さんが25日に自身のX(旧ツイッター/@_fl_monika)を更新し、柏レイソルのPRアンバサダーである石崎日梨さんとのツーショットを披露した。

　横浜FMは同日に三協フロンテア柏スタジアムで行われたJ1第35節で柏と対戦。MF山田雄士とMF仲間隼斗のゴールにより、ホームの柏が2-0の勝利を収めた。

　三田さんは「柏のスタジアム初めて行ったけど、凄く近くて見やすくてワクワクした そして、#柏レイソル のPRアンバサダーのひなちゃんにも会えた」と、互いにユニフォームを着た写真をアップ。「前に仕事一緒にしたの約8年前で、それぶりに再会 大人になったねって言われた」と明かし、「またまたJリーグの輪が広がりました ひなちゃんありがとう」とメッセージを綴った。

　ファンからは「二人とも綺麗」「可愛い×可愛いがコラボしてる」「素敵な2ショット」「ふたりともめちゃ可愛い」「やばすぎ」「なんと石崎さんと旧知の間柄だったとは、ホッコリ」「神ユニット!」「2人で世界にアピールしましょう!」などの声が寄せられている。

　三田さんは女性アイドルグループ『アイオケ』のボーカル・リーダーを担当し、2020年に横浜FCのスタジアムMCに就任。俳優やモデルとして活動する石崎さんは、今年から千葉テレビ『Rising Reysol!』のMCを務め、5月に柏のPRアンバサダーに任命された。

