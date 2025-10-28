柏のスタジアム初めて行ったけど、凄く近くて見やすくてワクワクした☺️



そして、#柏レイソル のPRアンバサダーのひなちゃんにも会えた



前に仕事一緒にしたの約8年前で、それぶりに再会大人になったねって言われた

またまたJリーグの輪が広がりました✨

ひなちゃんありがとう#yokohamafc pic.twitter.com/lrbyWYwapl