『ちいかわレストラン』で“討伐フェア”スタート 『ちいかわの「あ・く・む」のカラフルドリア』など全11品
【写真99枚】かわいい！『ご機嫌なあのこのパンケーキ』ほかメニュー一覧
パルコは、池袋PARCO 本館7F THE GUEST cafe&dinerにて、常設コラボカフェ「ちいかわレストラン」を開催中。11月27日より新たなフェア “討伐フェア” がスタートする。
同店は、幅広い層のファンが楽しめるよう“ファミリーレストラン”をコンセプトに、オリジナルメニューや店内装飾を用意。ちいかわやハチワレ、うさぎたちがおもてなしする。店内では、大人もオーダー可能な「ちいかわのお子様ランチ」「ハチワレの目玉焼きハンバーグセット」など、見た目も楽しくて、おいしい料理が楽しめる。
今回、「討伐」をテーマに『ちいかわ』の漫画からエピソードを厳選し、メニュー化。フードは、にらめっこで笑ってしまったちいかわが悪夢を見るようになってしまったシーンを再現した『ちいかわの「あ・く・む」のカラフルドリア』 、ハチワレのラッコとの特訓の成果が出た討伐シーンを再現した『ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス』 の2品のほか、デザート2品、ドリンク5品、サイドメニュー2品の全11品を展開する。
また、フェア開始の27日よりカフェ併設のグッズショップにて、税込4400円以上購入すると、「ちいかわレストラン オリジナルショッパー第4弾」がもらえる。
■フェアメニュー詳細
『ちいかわの「あ・く・む」のカラフルドリア』1980円
にらめっこで笑ってしまったちいかわが悪夢を見るようになってしまったシーンをターメリックライスにミートソース、ホワイトソースをかけたカラフルなドリアで表現。揚げ餃子添え。
※ピック・敷紙持ち帰り可、大判POP持ち帰り不可
『ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス』1980円
チップチャップ。醤油的な液体に浸けられて、ハチワレがピンチ！さすまた風フォークで歯とはぐきの境目を攻撃し、救い出して。サラダ、人参ラペ、ポテトサラダ、和風デミグラスソースかけのミートボール付き。
※大判POP・さすまた風フォーク持ち帰り不可
『マロングラッセの森プレート』1870円
マロングラッセの森で罠にかかってしまったちいかわ、ハチワレ、うさぎ。綿あめの木に、栗の甘露煮、モンブランタルトなどでマロングラッセの森を再現。紫色のキノコはもしかして!?
※ピック持ち帰り可、大判POP持ち帰り不可
『ご機嫌なあのこのパンケーキ』1980円
カスタードといちごダイスをサンドしたパンケーキと綿あめでご機嫌なあのこを表現。綿あめの下にはキウイ、マンゴー、ブルーベリーが隠れている。パンケーキと一緒に。
※ピック持ち帰り可
『なんか大きい討伐成功！クリームソーダ』1320円
むちゃフェスでの大きい討伐シーンのパジャマを着たちいかわ、ハチワレ、うさぎを再現したクリームソーダ。ほうきで攻撃！なんか大きい討伐成功だーッ!!
ちいかわ：イチゴベースのソーダにストロベリーアイス
ハチワレ：ブルーキュラソーベースのソーダにラムネアイス
うさぎ：マンゴーベースのソーダにマンゴーアイス
※ピック・ストロータグ持ち帰り可
『カブトムシのアイスココア』990円
愛らしいカブトムシをアイスココアで表現。思わず抱きしめたくなるかわいさ。
※ダイカットステッカー付き
『カブトムシ（大）アイスココア』1100円
突然大きく成長したカブトムシをゴツゴツしたグラスで表現。飲みごたえたっぷりのサイズ。
※ダイカットステッカー付き
『ハチワレのピーマンの肉詰め』880円
できあがりッ！溶岩に見立てたポテトサラダにピーマンの肉詰めにされたハチワレが…脱出なるか?!
『虫（緑）討伐アイスデザート』1100円
「ギチギチギチ」虫（緑）登場！さすまた風フォークで討伐して！虫を表現したバニラアイスの下にはカスタードとマンゴーダイスが入っている。
（C）nagano
