JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEの“舞台裏”の様子が明らかに 万博『Lemino MUSIC FES』ビハインド番組が決定
LAPONEグループ所属アーティスト5組が大阪・関西万博に集結した『Lemino MUSIC FES - LAPONE DAY in EXPO -』の裏側の様子が、「Leminoプレミアム」で11月20日午後7時より独占配信されることが決まった。
【写真】JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEの普段見ることのできない姿
『Lemino MUSIC FES - LAPONE DAY in EXPO -』は、万博のEXPOアリーナ「Matsuri」で10月5日に開催され、LAPONEグループに所属する5組、JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEが出演した。番組では『Lemino MUSIC FES -BEHIND THE LAPONE DAY in EXPO-』と題し、その“裏側”を盛りだくさんな内容で独占公開する。
「#1」ではJO1、INI、DXTEEN、「#2」ではME:I、IS:SUEに密着し、パフォーマンスリハーサルや各グループの楽屋に潜入。さらに、万博にちなんだ特別企画も届け、普段見ることができない舞台裏の様子が明らかになる。
また、Leminoでは11月9日まで『Lemino MUSIC FES』の本編を見逃し配信中。
■『Lemino MUSIC FES -BEHIND THE LAPONE DAY in EXPO-』配信概要
配信日時：下記日時より各話配信開始、全2話
#1 2025年11月20日（木）午後7時
#2 2025年11月27日（木）午後5時
配信形態：Leminoプレミアム（月額990円税込）
出演者：（#1）JO1、INI、DXTEEN、（#2）ME:I、IS:SUE
■『Lemino MUSIC FES - LAPONE DAY in EXPO -』配信情報（ペイ・パー・ビュー）
見逃し配信日時（予定）：2025年10月10日（金）正午〜2025年11月9日（日）午後11時59分
※見逃し配信日時は変更になる場合あり
販売価格（各公演）：通常価格4500円（税込）
※別途システム利用料440円（税込）がかかる
販売期間：2025年9月12日（金）午後3時〜2025年11月9日（日）午後8時まで
