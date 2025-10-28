中川翔子の母、娘＆双子の孫イラストに大興奮 優しい目…伊藤潤二が描く「線のタッチがいい」「これは、家宝」
タレント・中川翔子の母・中川桂子さんが27日、自身のXを更新。ホラー漫画家・伊藤潤二氏が描いた娘・翔子と孫となる双子のイラストを投稿した。
【画像】まじで国宝じゃん！伊藤潤二が描いた中川翔子＆双子の息子イラスト
9月30日に双子男児を出産した翔子。桂子さんは「改めて凄すぎます 世界の伊藤潤二先生が描いてくださった翔子と双子のイラスト！家宝にします！」と大興奮。
『富江』『うずまき』などで知られる伊藤氏が描き下ろしたイラストは、翔子と双子の3ショットで、これにネット上では「うわぁ〜伊藤先生の目だぁ」「線のタッチがいいですね。心にグッときます」「こ、こ、こ、これは、家宝以外何者でもない！！額縁入れるのは言わずもがな、高い所にまつってくだされ！」などと反応している。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。そして計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。
