宮崎銀、上期経常を16％上方修正・10期ぶり最高益更新へ

宮崎銀行 <8393> [東証Ｐ] が10月28日昼(12:30)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の83億円→96億円(前年同期は71.2億円)に15.7％上方修正し、増益率が16.4％増→34.7％増に拡大し、10期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の152億円(前期は139億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

貸出金利息や有価証券利息配当金、役務取引等収益が当初予想を上回る見込みとなったことに加え、与信関連費用および経費が当初予想を下回る見込みとなったことなどから、2026年3月期第2四半期（累計）の連結および個別の業績予想を上方修正するものです。 なお、2026年3月期通期の業績予想につきましては、11月上旬に予定しております2026年3月期第2四半期決算発表時にお知らせいたします。※本資料に記載されている業績予想は、当行が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。

