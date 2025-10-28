古内東子が、21作目のオリジナルアルバムを1月21日にソニーミュージックのアナログ盤専門レーベルGREAT TRACKSから発売することが決定した。

アルバムとしては1998年リリースの『魔法の手』以来となるアレンジャーに小松秀行を迎えて制作された今作は小松自身のベースをはじめ、佐野康夫（Dr）、FUYU（Dr）、平陸（Dr）、中西康晴（Piano）、松本圭司（Piano）、宮川純（Piano）、石成正人（G）、吉田サトシ（G）、植田浩二（G）、斉藤ノヴ（Percussion）、竹上良成（Alto.Tenor Sax /Flute）、Joe Motter（Trumpet / Flugelhorn）、佐藤洋樹（Trombone）等のミュージシャンが参加。古内自身のソングライティングも充実し、メロウな曲からグルーヴィーな曲まで“ラブソングの女王”の健在ぶりを発揮した全8曲を収録している。

今回のアナログ盤はMIXER’S LABの北村勝敏氏によるカッティングで、ソニーの大井川工場での国内プレス盤となる。完全生産限定盤の為、確実に入手したい方は全国のレコード店、オンラインショップで早期の購入をお勧めしたい。また、本日よりアルバム全曲のストリーミング配信が解禁された。

こちらの方も是非チェックして頂きたい。

◾️『Long Story Short』

2026年1月21日（水）発売

予約：https://TokoFuruuchi.lnk.to/LongStoryShort_LP

配信：https://tokofuruuchi.lnk.to/LongStoryShort 品番：MHJL-484 完全生産限定盤

価格：￥4,950（税込） ◆収録曲

Side-A

1.ラジオ

2.満月のせいにして ＊先行デジタルシングル（8/27配信予定）

3.思い出のカケラ

4.雪解け

Side-B

1.夏の果て

2.予感

3.No Coffee Day

4.Long Story Short ◆関連CD商品情報

『Long Story Short』

発売日：2025年9月24日

品番：MHCL-3143 価格：￥3,850（税込）

▼収録曲

1.ラジオ

2.満月のせいにして ＊先行デジタルシングル（8/27配信予定）

3.思い出のカケラ

4.雪解け

5.夏の果て

6.予感

7.No Coffee Day

8.Long Story Short

◾️＜⽇本橋STYLE presents TOKO FURUUCHI ~year end gift~＞ 2025年12月28日（日） ⽇本橋三井ホール16:00 / 17:00

チケット：￥8,000（全席指定／税込）＊1ドリンク代が別途かかります。

※年齢制限：未就学児⼊場不可。

※チケット枚数制限：お⼀⼈様4枚まで

お問合せ：キョードー東京 0570-550-799 オペレータ受付時間（平⽇11:00〜18:00／⼟⽇祝10:00〜18:00） 先⾏販売スケジュール

▼プレイガイド先⾏（先着） 10⽉22⽇（⽔）12:00 〜 11⽉12⽇（⽔）23:59

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/tokofuruuchi-t/

・イープラス https://eplus.jp/nihonbashistyle/

・ローソン https://l-tike.com/tokofuruuchi/

・キョードー東京 https://tickets.kyodotokyo.com/furuuchi2025 ▼チケット⼀般発売⽇

11⽉15⽇（⼟）10:00〜 主催：キョードー東京

後援：J-WAVE

制作：キョードー東京