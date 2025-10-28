ADHD治療薬は集中力を高めるだけでなく交通事故・自殺・犯罪行為などのリスクを減らすとの研究結果
注意欠如多動症(ADHD)は不注意や多動性、衝動性などを特徴とする発達障害であり、生活や仕事のさまざまな局面に影響を与えます。そんなADHDの治療薬を服用することで、ADHD患者の集中力が高まるだけでなく交通事故や自殺、犯罪行為などのリスクが減るという研究結果が報告されました。
ADHD drug treatment and risk of suicidal behaviours, substance misuse, accidental injuries, transport accidents, and criminality: emulation of target trials | The BMJ
ADHD Drugs Do Much More Than Help You Focus, Study Reveals : ScienceAlert
世界中では子どもの約5％、成人の約2.5％がADHDを持っているとされており、多くのADHD患者は脳の特性によって集中力や計画性を要するタスクが苦手で、日々のストレスや不便さを感じているとのこと。
また、ADHDであることは単に集中力が続かないだけでなく、さまざまな困難に直面しやすいことも意味します。実際にADHDの成人は交通事故や交通事故によるケガ、交通違反、急ブレーキなどのリスクが高いことがわかっています。
これまでの研究では、ADHD治療薬であるメチルフェニデート(コンサータ)を服用したADHD患者は寿命が長くなることがわかっています。これは、ADHD治療薬が脳内の主要な神経伝達物質の分泌量を増加させ、注意力や衝動の制御、意思決定能力を向上させるためだと考えられています。
新たにスウェーデンのカロリンスカ研究所の研究チームは、ADHD治療薬の服用がもたらす効果について調べるため、2007年〜2018年にADHDだと診断された6歳〜64歳の患者14万8581人を対象に調査を行いました。被験者の56.7％に当たる8万4282人が、診断から3カ月以内にADHD治療薬の服用を始めており、そのうち88.4％にメチルフェニデートが処方されたとのことです。
分析の結果、ADHD治療薬を服用した患者では初めて薬物乱用をするリスクが15％減少し、2回目以降の薬物乱用リスクはなんと25％も減ることが判明。また、初回の自殺未遂リスクは17％、2回目以降の自殺未遂リスクも15％減少しました。さらに、初めて犯罪行為をするリスクは13％、再犯リスクは25％も減少。初回の交通事故リスクは12％、2回目以降の交通事故リスクは16％減少することが確認されました。
研究チームは、「ADHDに対する薬物治療は、初回イベント発生率を考慮すると自殺行動や薬物乱用、交通事故、犯罪行為のリスク低減に有益な効果を示しました」「再発イベントにおけるリスク低減はより顕著であり、5つの事象すべてで発生率が減少しました」と結論付けました。