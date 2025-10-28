ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回にＷＳ２号ソロ、７回にＷ３号ソロ、初回に右二塁打、５回に左中間適時二塁打と長打４本の大爆発。ポストシーズン（ＰＳ）８発目、通算１１本となり日本選手単独トップに立った。

メモリアルな一発にドジャー・スタジアムが大熱狂したのは４―５の７回一死無走者だった。４番手の右腕ドミンゲスの初球、ど真ん中の９７・６マイル（約１５７キロ）のフォーシームを捉え、逆方向に振り上げた。角度２６度、打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）の痛烈なライナーは左中間席に飛び込む同点のＷＳ３号ソロ。飛距離４０１フィート（約１２２・２メートル）だった。

大谷は雄たけびを上げてダイヤモンドを１周。同一のＰＳで３度のマルチ本塁打は史上初。ＰＳ８本目の本塁打は２０２０年のシーガーの球団記録に並んだ。ＷＳ１試合で４長打は１９０５年のフランク・イズベルに続く、史上２人目だ。

最初の大歓声はＴ・ヘルナンデスのソロ弾で１―０の３回一死無走者だった。レジェンド右腕シャーザーのカウント１―２からの６球目、内角高めの９５・１マイル（約１５３キロ）のフォーシームをフルスイング。角度３２度、打球速度１０１・５マイル（約１６３・３キロ）のライナーはそのまま右翼席に飛び込むと、ファンの手に当たってブルージェイズブルペンに落ちた。飛距離３８９フィート（約１１８・６メートル）だった。同一ＰＳで７本は自身の日本選手最多を更新。松井秀喜が４度のＰＳ出場で放った１０本塁打に２度目で並んだ。

２―４の５回一死一塁は２番手の左腕フラーハティと対戦。第１戦では見逃し三振に倒れている。全てスイーパーでフルカウントの６球目、内角高めの８２・６マイル（約１３２・９キロ）のスイーパーを体を開かずに逆方向へ。詰まらされたが力で運んだ打球速度９８・７マイル（約１５８・８キロ）の飛球は左中間を破る適時二塁打となった。

初回先頭は１ストライクからの２球目、内角の７９・２マイル（約１２８・５キロ）のカーブを捉えると打球速度１１３・８マイル（約１８３・１キロ）の弾丸ライナーは右翼線で弾むと一塁側の観客席に飛び込むエンタイトル二塁打となった。