『おいしい給食』シリーズ初のTOP10入りスタート！ 最大ヒットにうれしさてんこ盛り！ 入プレ第2弾＆新映像一挙解禁
10月24日より公開された市原隼人主演の映画『おいしい給食 炎の修学旅行』が、シリーズ初の興行収入ランキングTOP10入りとなる第9位でのスタートを切った。これを記念し、入場者プレゼント第2弾・甘利田ご満悦「センベイジール」ホログラムステッカーの配布が決定。さらに、「いざ！修学旅行篇」「スパルタ教育篇」「北の麒麟児篇」の3種の15秒の新映像が解禁された。
【動画】新映像3種、一挙解禁！ 「いざ！修学旅行篇」「スパルタ教育篇」「北の麒麟児篇」
解禁された映像は、修学旅行で食・卓球・温泉などを満喫する姿が映し出される「いざ！修学旅行篇」、片桐仁演じるスパルタ教師に給食愛を淡々と語る姿や、またもやセミ（？）のように柱につかまり妄想ワールドへトリップ中の甘利田が拝める「スパルタ教育篇」、甘利田が歩む給食道を、給食アレンジで翻弄する粒来ケンにフォーカスを当てた「北の麒麟児篇」の3種類となっている。
シリーズ最大ヒットへ感謝の意を込めて、入場者プレゼント第2弾も決定。甘利田ご満悦「センベイジール」ホログラムステッカーは、『おいしい給食 炎の修学旅行』で登場するご当地メシ・せんべい汁に舌鼓を打ち、ご満悦の甘利田の姿をデザインしたもの。10月31日の初回上映時よりプレゼントされる（全国上映劇場。先着順、無くなり次第配布終了）。
「おいしい給食」は、80年代のある中学校を舞台に、給食マニアの教師・甘利田幸男と、給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おいしく食べるか」という闘いを描く学園グルメコメディ。これまでドラマ3シーズン、映画3作品がつくられ、本作は映画4本目となる最新作。
1984年から刻まれてきた給食を愛する教師、甘利田幸男の大いなる旅の記録はまだまだ終わらない。時代は遂に平成に突入。1990年。三年生担任になった甘利田は、青森岩手への修学旅行の旅に出る。シリーズ初めて学校から外に出て、果たして甘利田はどんな食を堪能するのか。
初の試みに果敢に挑んだのは、甘利田幸男を6年に渡って演じ続けて来た、主演の市原隼人。武田玲奈演じる、season1のヒロイン、御園ひとみとの再会も描かれる。食のライバル生徒を演じるのは田澤泰粋。そのほか、栄信、田中佐季、片桐仁、いとうまい子、赤座美代子、六平直政、高畑淳子、小堺一機らが名を連ねる。
映画『おいしい給食 炎の修学旅行』は公開中。
