貴族と破局のソフィー・ターナー、クリス・マーティンと極秘デートか
ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』や映画『X‐Men』シリーズで知られる俳優のソフィー・ターナーが、破局と復縁を繰り返した貴族の恋人とふたたび破局したことをうけ、コールドプレイのフロントマンであるクリス・マーティンと極秘デートしていたようだ。
【写真】情熱的にキス！ ソフィー・ターナー、英国貴族の恋人の誕生祝いで公開した2ショットの数々
MailOnlineによると、ソフィーは9月下旬、イギリス貴族の恋人ペレグリン・ピアソンと英社交界の結婚式に出席した際、ダンスフロアで熱っぽくキスをした後に、口論する様子を目撃されていたそう。その一週間後に、ソフィーはコールドプレイの「Music Of The Spheres」ツアーのためロンドンに滞在していたクリスとデート。一方のペレグリンも、ウェストロンドンの人気ナイトクラブで、ソフィーに面白いほど似ている、ほっそりとした足の長いブロンドの女性と、手を繋いでいる所をキャッチされたという。
ジョー・ジョナスとの間に2人の娘をもうけたソフィーは、ジョーと離婚を発表後、2023年11月にペレグリンとの交際が発覚。関係をオープンにはしていなかったものの、いくつかのイベントに一緒に出席し、インスタグラムでは、度々ツーショットを公開。ペレグリンの誕生日を祝う投稿でも、「誕生日おめでとう、私のエンジェルパイ 30歳、セクシーでパワフル」と惚気るなどしていた。今年4月にソフィーがインスタグラムにて彼をフォロー解除したことから破局の噂が浮上したが、その後もイギリス最大の野外音楽フェスティバル、「グラストンベリー・フェスティバル」でラブラブな姿をキャッチされ、6月下旬には復縁が報じられるなど、曖昧な関係が続いていたようだ。
一方、グウィネス・パルトローと「意識的にカップル解消」したことで知られるクリス・マーティンは、8年に渡って交際と破局を繰り返したダコタ・ジョンソンと破局したばかり。
なおソフィーは、コールドプレイの大ファンであることが知られ、2020年の誕生日には、当時の夫ジョーを通じて「コールドプレイのクリスです。バンドメンバーを代表して、お祝いします。最高の一日をお過ごしください」とメッセージをもらい、感激していたそうだ。
