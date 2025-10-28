¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþ¿Í¤Ê¤ª´é¤¬¡Ä¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÅê¹Æ¤«¡ª¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¤¬27Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¤â¥Ä¥Ã¥³¤à¤ªÃãÌÜ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡¤Ï¤¤¤À¤¬¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¥È¤·¤ç¤³¡£ÌÀÆü¤Î¥í¥±¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤Àº£°ÜÆ°Ãæ¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤¿¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤ä¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ç¸ý¸µ¤ò±£¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤À¤Ï¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¤×¤×¤×¡£¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¡£¡£¡£¤Í¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤Ê¤ª´é¤¬¡Ä¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡¡ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÅê¹Æ¤«¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¹¥¯Í·¤Ó²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³
1979Ç¯3·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¡ÖÁ´¹ñÆ¸ÍØ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢1998Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¡ÈÀé¶×¤Ò¤á¤«¡É¤Î·ÝÌ¾¤Ç¼ç¤ËÌ¼Ìò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£2002Ç¯½©¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2003Ç¯4·î¤Ë¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤ÎÂè19ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤Ë½¢Ç¤¡£·ÝÌ¾¤òËÜÌ¾¤Î¤Ò¤é¤¬¤ÊÉ½µ¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢2008Ç¯3·î28Æü¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤â²Î¼ê¡¢½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@haida_shoko¡Ë
