「今日好き」瀬川陽菜乃、華やかギャルメイク披露「別人級」「初めて見た」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/10/28】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が10月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。ギャルに変身した姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」17歳美女「別人級」ド派手ギャルメイク
瀬川は「ギャルになりました」とつづり、赤い花飾りにくっきりとしたアイライン、カラコン、つけまつげを合わせたギャルメイク姿を披露。普段の清楚な印象とは一変し、華やかさを兼ね備えた圧巻のビジュアルでウィンクをしているショットなどを投稿している。
この投稿には「別人級でビックリ」「ギャル似合いすぎ」「こんな陽菜乃ちゃん初めて見た」「破壊力がすごい」「完成度高すぎ」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
◆瀬川陽菜乃、ギャルメイクで大胆イメチェン
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
