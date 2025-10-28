なにわ男子が“超接近” 即興パフォーマンス＆和気あいあいとする様子も
【モデルプレス＝2025/10/28】裸眼で3D映像を楽しめるサービス「トビデル」に、なにわ男子の新コンテンツが登場。「なにわ男子×トビデル」のオリジナル3D動画が、10月28日から公開される。
ソフトバンクは、裸眼でスマホ内の写真や動画を3Dで楽しめるキャリアフリーサービス「トビデル」に対応した「トビデル3D保護ガラス」を全国のソフトバンクショップ（一部店舗を除く）で販売。このたび、本製品を購入した人を対象に、なにわ男子が出演する「なにわ男子×トビデル」オリジナル3D動画を「トビデル」アプリ内で視聴できるオリジナルカードを全国で配布するキャンペーンが、10月28日より実施される。また、誰でも視聴できる無料コンテンツ（全5種）も同日から「トビデル」で公開される。
「なにわ男子×トビデル」オリジナル3D動画では、楽曲「Hirahira×Tokimeki」に合わせて、なにわ男子のメンバーを“超接近”で撮影した特別な3D動画を「トビデル」アプリ内で視聴可能。さらに、無料コンテンツでは、なにわ男子のメンバーが3Dの世界でさまざまな企画にチャレンジしている。メンバーが画面越しに“超接近”したり、即興パフォーマンスを披露したりと、なにわ男子の和気あいあいとした様子が詰まっている。同コンテンツならではの、目の前に飛び出してくるような臨場感と、メンバーの自然な表情や掛け合いが見どころとなる。（modelpress編集部）
◆「なにわ男子×トビデル」新コンテンツ登場
◆なにわ男子、“超接近”で和気あいあい
