TXT・BEOMGYU（ボムギュ）黒スーツで六本木降臨 ハローキティをエスコート
【モデルプレス＝2025/10/28】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）のBEOMGYU（ボムギュ）が2025年10月28日、都内にて開催された「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」プレス発表会に、女優・モデルの玉城ティナとともに出席。ハローキティをエスコートする場面があった。
【写真】24歳BTS弟分、美しい黒スーツ姿で来日
モノトーンの千鳥格子に囲まれた同イベントの装飾に揃え、玉城は白いスーツドレス、BEOMGYUは黒スーツに身を包み登場。「今日は楽しみにしてきました。よろしくお願いします」と挨拶したBEOMGYUは、コーディネートのポイントについて「スペシャルなイベントなのでかっこいいスーツにしてみました。かっこいいですか？」と問いかけ、MCからの「かっこいいです！」に照れ笑い。一方の玉城はポイントとなる首元のリボンタイについて「キティちゃんとお揃いの千鳥格子を取り入れました」と伝えていた。
その後一度BEOMGYUが降壇すると、玉城の元へBEOMGYUがハローキティをエスコートしながら再度登壇。BEOMGYUは「キティちゃんにこんなふうに今日お会いできて夢のようです」、玉城は「嬉しいです！キティちゃ〜ん！」と両手を繋いで喜ぶとハローキティも2人に投げキスしたりグッドポーズしたりとウキウキした様子。さらに、2人が気に入ったという香水をハローキティからプレゼント。笑顔で受け取った2人はそれぞれハローキティとハイタッチを交わしていた。プレス発表会の最後にはイベント内にあるりんごの木をバックにBEOMGYU、玉城、ハローキティの3ショットが実現。ハローキティを中央にそれぞれ手を繋いで、特別なひとときを楽しんでいた。
2024年に50周年を迎えたハローキティは、次の55周年に向けて世界中をやさしさでつなぐ「Togetherness」をテーマに活動。1年目の今年は、トレンドの“香り体験”を取り入れ、やさしさに包まれながら一緒に過ごす友人や家族、パートナーともっと仲を深められるピクニックライクなひとときを届ける。
六本木ヒルズ大屋根プラザで開催される「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」は、高さ約2メートルのハローキティのフェイス形のゲートを抜けると、ロンドン出身のプロフィールを持つハローキティにちなんだイングリッシュガーデンをイメージした空間と、千鳥格子を基調としたシックなデザインを掛け合わせたフォトジェニックな「ピクニックエリア」が広がる。「りんごの木」やハローキティと写真が撮れる「フォトスペース」、そして「フレグランスエリア」では、その日の気分に合った香りのミニボトルをギフトとして受け取ることができる。（modelpress編集部）
◆BEOMGYU（ボムギュ）、ハローキティをエスコート
◆「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」六本木ヒルズで開催
