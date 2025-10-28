高垣麗子「毎年仕込んでいる」自家製味噌使用した自宅での昼食披露「お店のクオリティ」「盛り付けも器もおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】モデルの高垣麗子が10月27日、自身のInstagramを更新。手料理や自家製味噌を公開した。
【写真】45歳美人モデル「お店のクオリティ」自家製味噌使用した手作り昼食
高垣は「たまには自宅でのお昼ごはんをご紹介」と綺麗に盛り付けられた「栗ごはん 大きな車麩のお汁（人参入り） 鱈の自家製味噌パン粉焼き 柿と春菊の白和え」の昼食の食卓や、それぞれの料理の写真を公開。鱈の自家製味噌パン粉焼きは娘の弁当にも入れたそうで「鱈に塩胡椒をして水分をとったら、後は表面に味噌を塗ってパン粉をまぶして190℃のオーブンで15分ほど焼くだけ その15分の間に他の支度をするだけなので、わが家の美味しいお助けメニューです 私は刻んだイタリアンパセリも加えて」と紹介した。
また「毎年仕込んでいる味噌ですが、今年はすごく美味しく完成してくれた！」と樽に入った自家製味噌も披露している。
この投稿に、ファンからは「お店のクオリティ」「盛り付けも器もおしゃれ」「味噌作れるのすごい」「料理上手で憧れる」などと反響が寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】45歳美人モデル「お店のクオリティ」自家製味噌使用した手作り昼食
◆高垣麗子、手料理＆自家製味噌公開
高垣は「たまには自宅でのお昼ごはんをご紹介」と綺麗に盛り付けられた「栗ごはん 大きな車麩のお汁（人参入り） 鱈の自家製味噌パン粉焼き 柿と春菊の白和え」の昼食の食卓や、それぞれの料理の写真を公開。鱈の自家製味噌パン粉焼きは娘の弁当にも入れたそうで「鱈に塩胡椒をして水分をとったら、後は表面に味噌を塗ってパン粉をまぶして190℃のオーブンで15分ほど焼くだけ その15分の間に他の支度をするだけなので、わが家の美味しいお助けメニューです 私は刻んだイタリアンパセリも加えて」と紹介した。
◆高垣麗子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お店のクオリティ」「盛り付けも器もおしゃれ」「味噌作れるのすごい」「料理上手で憧れる」などと反響が寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】