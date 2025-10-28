同一年のポストシーズンで12塁打以上が2度

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロサンゼルスで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦の7回、この日2本目の本塁打を放ち、ここまで4打数4安打、実に12塁打の大暴れ。MLB公式の記者は、これが史上初の記録につながったと指摘している。

「1番・DH」で先発した大谷は初回の打席で右翼線へのエンタイトル二塁打。3回には右越えにソロ、5回には1死一塁から左翼への適時二塁打。そして7回1死からは中堅左へこの試合2本目の本塁打を放った。ここまでで、実に1試合12塁打の大暴れだ。

大谷は16日（同17日）のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦でも3本塁打を放ち、計12塁打を残している。相次ぐ大暴れに、MLB公式のサラ・ラングス記者は自身のXに「ショウヘイ・オオタニは、単一ポストシーズンで12塁打以上の試合を複数記録した初の選手です」と投稿した。

さらに「ポストシーズン通算で、そのような記録を2度残した唯一の選手」として挙げたのがベーブ・ルースの名前。ルースを超える爆発に驚きが止まらない様子だ。



（THE ANSWER編集部）