ワールドシリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」でスタメン出場。第4打席でこの試合2本目となるソロ本塁打を放った。敵軍の番記者は「もはや、なんで勝負するんだ？」と困惑の反応を見せた。

4-5のビハインドで迎えた7回、ドミンゲスの初球を捉えた。打球は左中間スタンドへ。飛距離401フィート（約122.22メートル）、打球速度107.8マイル（約173.48キロ）の一撃で同点とし、この試合2本目のアーチで本拠地は熱狂に包まれた。

止まらぬ勢いに敵軍の記者も困惑だ。カナダ・トロントの地元ラジオ局「スポーツネット590ザ・ファン」の番組でホストを務めるショアイブ・アリ氏はXで「もはや、なんで勝負するんだ？」と嘆けば、MLB公式サイトのブルージェイズ番キーガン・マシソン記者もXで「オオタニにバリー・ボンズと同じ待遇をする時だ。彼を負かすことはできない。生き残ることだけだ。Wow」と記し、脱帽の様子だった。

さらに、カナダ公共放送局「CBC」などに寄稿するカナダのスポーツライターのベン・スタイナー氏もXで「ショウヘイ・オオタニ。またソロ弾で5-5の同点。何という選手なんだ。そして、何という試合だ」とつづっていた。

大谷は初回に右翼線への二塁打、3回の第2打席で右越えへソロ本塁打、第3打席では左中間を破る適時二塁打を放ち、4安打2本塁打3打点の活躍を見せている。



