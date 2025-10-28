４０周年を迎えた人気漫画「シティーハンター」の作品史上最大規模の原画展「シティーハンター大原画展〜ＦＯＲＥＶＥＲ， ＣＩＴＹ ＨＵＮＴＥＲ！！〜」（１１月２２日〜１２月２８日、東京・上野の森美術館）の展示詳細が２８日、発表された。

１９８５年から９１年まで集英社「週刊少年ジャンプ」で連載された漫画家・北条司氏の大ヒット作。世界累計発行部数は５０００万部以上で、国内外で実写映画化された。

原画展では、始末屋・冴羽リョウ（＝けものへんに寮のうかんむりなし）と相棒・槙村香の出会いからパートナーになるまでを追体験できる４００点以上の貴重な直筆原画を展開する。カラーイラスト、モノクロ原稿や作中でおなじみの「伝言板」、喫茶店キャッツアイを再現したフォトスポットも設置。作品の世界観に没頭できる体験型展示だ。

開催地であるＪＲ上野駅ともタッグを組む。同所でしか見られない告知映像の放映、「モバイルＳｕｉｃａ限定カードフェイス」がもらえるプレゼントキャンペーンを実施する。

北条氏は「『シティーハンター』が４０周年を迎えられたのは、これまで支えてくださったファンの皆さんのおかげです」と感謝。続けて「今回の原画展では、リョウや香たちが生きた時代の熱気や、自分自身が作品に込めた思いを少しでも感じていただけたら嬉（うれ）しいです。これからも彼らの物語を、皆さんの心の中で生かし続けてください」とコメントを寄せた。