ワールドシリーズ第3戦

2年連続世界一を目指す米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席に右越えソロ、7回の第4打席にも左中間へのソロ本塁打を放った。

大谷は初回に右翼線への二塁打、3回に右越えにソロ本塁打でサイ・ヤング賞3度のシャーザーを攻略。2-4と2点ビハインドで迎えた5回にフルハーティから適時二塁打を放つと、4-5で迎えた7回の第4打席にはさらなる衝撃が待っていた。

4番手ドミンゲスの初球を豪快に振り抜くと、左中間スタンドに着弾。値千金の同点弾に、大谷は雄叫びを上げながらダイヤモンドを一周した。米記者もX上で絶賛の嵐となった。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者は、「ショウヘイ・オオタニは野球界最高の選手で、それに次ぐ選手はいない」と脱帽。米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者も、「地球最高の選手が、地球最高の選手らしいプレーを続けている」とつづった。

米地元局「NBCロサンゼルス」のマイケル・J・デュアルテ記者も、「ドジャースタジアムが大歓声に包まれている！」と興奮を伝えた。



