ワールドシリーズ第3戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨んだ。佐々木朗希投手が5-5の8回にマウンドに上がり、ピンチを脱出した。

佐々木がWS初登板を果たした。

大敗を喫した初戦は出番がなく、2戦目は山本由伸投手が完投。通算1勝1敗で迎えたこの日、5-5の8回1死一、二塁の場面でマウンドに上がった。ドジャースタジアムを埋めたファンの大歓声に背中を押され、ブルージェイズの強力打線に立ち向かった。

まずはフランスを三ゴロに打ち取った。2死二、三塁からは、ルークスのゴロを飛び上がってキャッチ。走りながら下手投げで一塁へ送ったが、これがショートバウンド気味となった。フリーマンが捕球してピンチを切り抜けると、苦笑いを浮かべた。

レギュラーシーズンで負傷者リスト（IL）入りも経験しながら、ポストシーズンでは守護神を務めている佐々木。フィリーズとの地区シリーズ第4戦では3回36球と炎のリリーフを見せるなど、ここまで7試合で3セーブ、防御率1.13と奮闘している。



（THE ANSWER編集部）