ワールドシリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・DH」でスタメン出場し、3回の第2打席に2試合ぶりとなるワールドシリーズ2号ソロを放った。さらに4-5と1点ビハインドの7回にも同点の3号ソロ。米実況は「24時間以内に先発する男が2本目のホームランで同点に」と驚嘆の声をあげた。

サイ・ヤング賞3度を誇るシャーザーから初回に右翼線への二塁打、3回には右越えソロを放った大谷。2-4と2点ビハインドの5回1死一塁には救援左腕のフルハーティから左中間を破る適時二塁打を放った。さらに4-5の7回1死から今度は右腕ドミンゲスから左中間への同点ソロ。雄叫びをあげながらダイヤモンドを一周した。

翌日の第4戦に先発登板することが明言されている大谷。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」の実況ジョー・デービス氏は「一生に一度。24時間以内に第4戦で先発するショウヘイ・オオタニが、この日2本目のホームランで第3戦を同点の振り出しに戻した」と驚きの事実に唖然とした声を漏らした。



（THE ANSWER編集部）