ワールドシリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」でスタメン出場し、3回の第2打席に2試合ぶりとなる2号ソロを放つと、1点ビハインドの7回には同点3号を左中間に運んだ。中継を行ったNHK-BSの放送席からも仰天の言葉が漏れた。

1点ビハインドの7回、1死走者なしから初球の97.6マイル（約157キロ）の真っすぐを捉えた。飛距離401フィート（約122.22メートル）、打球速度107.8マイル（約173.48キロ）の一発はあっという間に左中間スタンドに突き刺さった。大谷は叫び、何度もガッツポーズ。本拠地は大歓声に包まれた。

中継を行ったNHK-BSの放送席にも衝撃が広がった。解説を務めたカージナルス、フィリーズで活躍した田口壮氏はたった一言、「モンスターですね」と仰天。実況から「信じられないですか？」と聞かれると「はい」と即答。驚きを隠せない様子だった。



