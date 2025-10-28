札幌や鹿島など渡り歩いた技巧派DFがスパイクを脱ぐ決断

JFLのいわてグルージャ盛岡は10月28日、DF西大伍が今シーズン限りで現役引退することを正式発表した。

現在38歳の西は、札幌ユース出身で2006年にコンサドーレ札幌でプロデビュー。その後、アルビレックス新潟、鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、浦和レッズなどJリーグの強豪クラブを渡り歩き、繊細なテクニックと広い視野を武器に長年Jリーグでプレーをした。鹿島時代にはAFCチャンピオンズリーグ（ACL）制覇など、クラブの黄金期を支えた実績も持つ。11年6月にはアルベルト・ザッケローニ監督の下で日本代表デビューも果たした。

西は23年に札幌からいわてへ期限付き移籍をすると、24年から完全移籍に移行。今季はJFLを戦うチームでリーグ戦14試合に出場して1ゴール1アシストを記録。直近の26日に行われたリーグ第26節のヴェルスパ大分戦にもフル出場し、4-2の勝利に貢献していた。

西のコメントは以下のとおり。

「今シーズン限りで現役を辞めることを決めました。20年間たくさんの愛をありがとうございました。今シーズン残りの試合をプロとして全うします。20時から自身のYouTubeチャンネルにて少し話します」（FOOTBALL ZONE編集部）