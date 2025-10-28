M!LK佐野勇斗、『CDTVライブ！ライブ！』で披露のハロウィン仮装ショット公開「役に徹しててやばい」「ずっと真面目にふざけてる」
俳優でダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が28日までに、自身のXを更新。27日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（午後7時）で披露したハロウィン仮装ショットを公開した。
【写真】水戸黄門に花沢類まで…癖強すぎな仮装を披露したM!LK
同番組に出演したM!LKは、ハロウィン仮装としてTBSドラマ衣装で出演し「アオノオト」を披露した。佐野は『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』で自身が演じた徳丸元一、塩崎太智（※崎＝たつさき）は『VIVANT』のノコル、曽野舜太は『花より男子』の花沢類、山中柔太朗は『3年B組金八先生』の金八先生、吉田仁人は『水戸黄門』の水戸黄門の仮装姿で出演した。
佐野はXで、「CDTVライブ！ライブ！ありがとうございました！徳丸くんが遊びにきてくれました！」と報告。「歴代の豪華な方々も来てくださって嬉しかったな。左から 金八先生 ノコルさん 徳丸 黄門様 花沢類さん」とつづり、M!LK5人での仮装ショットを添えた。
この投稿にファンからは、「佐野勇斗だけ本人なのうける」「みんな役に徹しててやばいし癖強メンバーすぎる」「誰がこんな面白いこと考えたの？」「適材適所でしっくりくる」「ずっと真面目にふざけてる」といった声が寄せられている。
