星名美津紀、柔らか豊満ボディ披露 16歳の美少女グラドル→29歳・色気まとうオトナの女性に
グラビアアイドルの星名美津紀（29）が、27日発売の『週刊プレイボーイ』45＆46号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】圧巻のボディライン…豊満な胸元を見せた星名美津紀
星名は、2012年、16歳の時に『週プレ』で初グラビア。T164・B92・W64・H88の柔らか豊満ボディを武器に、シーンを席巻しグラビアシーンを席巻した。
今年5月に29歳になった星名。今回のグラビアでは“美少女グラドル”から、色気をまとうオトナの女性へ成長を遂げた姿を証明する。
そのほか同号の表紙＆巻頭グラビアに豊島心桜、蒔埜ひな、姫野ひなの、青井春、さくらもも、平嶋夏海、木部桃花が登場する。
