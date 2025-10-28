星名美津紀＝『週刊プレイボーイ』45＆46号（集英社）　（C）細居幸次郎／集英社

　グラビアアイドルの星名美津紀（29）が、27日発売の『週刊プレイボーイ』45＆46号（集英社）のグラビアに登場した。

【写真】圧巻のボディライン…豊満な胸元を見せた星名美津紀

　星名は、2012年、16歳の時に『週プレ』で初グラビア。T164・B92・W64・H88の柔らか豊満ボディを武器に、シーンを席巻しグラビアシーンを席巻した。

　今年5月に29歳になった星名。今回のグラビアでは“美少女グラドル”から、色気をまとうオトナの女性へ成長を遂げた姿を証明する。

　そのほか同号の表紙＆巻頭グラビアに豊島心桜、蒔埜ひな、姫野ひなの、青井春、さくらもも、平嶋夏海、木部桃花が登場する。