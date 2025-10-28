千賀健永、ロンドンの個展開催で日本人作家ならではの強みに気づく「すてきな国に生まれた」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の千賀健永が28日、都内で行われた「Tokyo Beauty Week 2025」メディア向けプロジェクト発表会にスペシャルパートナーとして登壇した。イベントでは千賀の「ビューティープロフィール」を披露。美容以外で磨きたいスキルに「アート」を挙げ、先日開催したロンドンでの個展を振り返った。
【全身ショット】綺麗…全身ホワイトコーデで登場した千賀健永
美容好きとして知られる傍ら、現代アート作家としても活動する千賀はロンドン・サーチギャラリーで10月に個展を開催し「自分のなかの大きな分岐点、きっかけのひとつだったと改めて思います。日本国内（の個展）では僕のことを知ってくださっている方がいる。ロンドンでは本当に僕を知ってくれている方が少なくて、僕のアートが好きだったり興味を持った人だけが来る」とその意義を噛みしめる。
「すごくうれしかったのは、ジャパニーズポップアートっていうだけでたくさんの人が“どんなアートなんだろう”と観に来てくれる。これは日本のポップアートは世界ですごく注目されているんだなって。日本で制作・活動していて、日本で生まれたことだけで、僕のセクションを観に来てくださる方がいる。すてきな国に生まれた。たくさんの海外の方に愛されているんだなと感じました」と明かしていた。
11月19日から25日までの7日間、原宿・表参道エリアを舞台に開催。美容コスメのプラットフォーム「＠cosme」を運営する株式会社アイスタイルが企画・制作を行い、商業施設や店舗での関連イベントも多数展開する。
冒頭から真っ白なラメ入りジャケットスタイルで登場した千賀はステージ上のランウェイでポーズ。「少しはずかしい思いはあったんですけど、Kis-My-Ft2でコンサートをさせていただいたときにもランウェイのセットがあったので、少しリンクさせました」と照れ笑い。「男女限らず一人でも多くの人に美容の楽しさ、その先に幸せをたくさんの人に広げていきたい」とスペシャルパートナーとしての使命感を燃やしていた。
【全身ショット】綺麗…全身ホワイトコーデで登場した千賀健永
美容好きとして知られる傍ら、現代アート作家としても活動する千賀はロンドン・サーチギャラリーで10月に個展を開催し「自分のなかの大きな分岐点、きっかけのひとつだったと改めて思います。日本国内（の個展）では僕のことを知ってくださっている方がいる。ロンドンでは本当に僕を知ってくれている方が少なくて、僕のアートが好きだったり興味を持った人だけが来る」とその意義を噛みしめる。
11月19日から25日までの7日間、原宿・表参道エリアを舞台に開催。美容コスメのプラットフォーム「＠cosme」を運営する株式会社アイスタイルが企画・制作を行い、商業施設や店舗での関連イベントも多数展開する。
冒頭から真っ白なラメ入りジャケットスタイルで登場した千賀はステージ上のランウェイでポーズ。「少しはずかしい思いはあったんですけど、Kis-My-Ft2でコンサートをさせていただいたときにもランウェイのセットがあったので、少しリンクさせました」と照れ笑い。「男女限らず一人でも多くの人に美容の楽しさ、その先に幸せをたくさんの人に広げていきたい」とスペシャルパートナーとしての使命感を燃やしていた。