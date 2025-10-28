山崎樹範、ホットケーキミックスとリンゴで作った“手作りスイーツ”に反響「凄い！」「お料理本とか出せるんじゃないですか？」 妻は吉井怜
俳優・吉井怜（43）の夫で俳優の山崎樹範（51）が27日、自身のインスタグラムを更新。おいしそうな手作りのスイーツを披露した。
山崎は「林檎 ホットケーキミックスと林檎で作りました。初めてのわりには上手く出来た。次はバナナで作ろうっと！チョコチップも入れようっと！もう少し生地を薄くしようっと！カラメルをもっと上手に作れるようになりたいなぁ」と“次回作”にも言及しつつコメントし、写真をアップ。歌手の“椎名林檎”にちなんだのか、「#幸福論」のハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「ねぇ、しげさん！凄い どこまで行くの〜？お料理本とか出せるんじゃないですか？美味しそう」「凄い！簡単に出来るんですね ホットケーキミックスと林檎だけって言わなければ本格的スイーツです」「しげさん、どんだけ料理が出来るのー、マジで食べたい！ゆくゆくは食堂でもしてもらえませんか？」「めちゃくちゃ美味しそうです お菓子まで作っちゃうの尊敬しかないです」「やましげシェフ、ついにスイーツまで！りんごが艶々で美味しそうです」など絶賛の声が寄せられている。
