【新華社済南10月28日】中国山東省東営市で20〜24日、2025年中日韓豪渡り鳥等保護協定等会議が開催された。日本からは環境省自然環境局野生生物課の川越久史課長をはじめ、鳥類保護に携わる省庁職員や専門家10人が参加した。会議終了後、一行は山東黄河三角洲国家級自然保護区を視察した。同保護区は、新たに形成された湿地生態系や希少種・絶滅危惧種の保護に重点を置き、日本で「特別天然記念物」「神聖な鳥」とされるトキを含む野生動物1632種が生息している。

トキについて、環境省自然環境局野生生物課の境耕平さんは「日本にはすでにトキが戻ってきた。日本のトキ個体群の回復は、中国からの多大な支援なしには実現できなかった」と感慨を込めて語った。今回の会議で、中国でソデグロヅルやズグロカモメなど多くの絶滅危惧種の個体数が着実に増加していることを知り、深い感銘を受けたと述べた。

中日間のトキ保護に関する協力は現在も続いている。2024年11月には、中国のトキ国家保護研究センターにトキ学術委員会が設立された。委員会は16人の委員で構成され、中には日本の山階鳥類研究所の尾崎清明研究員と新潟大学の永田尚志教授の2人の専門家も含まれている。

川越さんは「渡り鳥は国境を越えて自由に空を飛び回る。その保護にはより一層の国際協力が必要になる」と強調。中国、日本、関係諸国の協力が深まることで、無数の渡り鳥がより豊かな成果を享受できると確信していると述べた。（記者/李志浩）

